أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد على المناطق الوسطى والشرقية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها. من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الوسطى والشرقية.

وجاء في ذات التنبيه أن كميات الأمطار المتوقعة تتعدى 40 ملم محليا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. وصلاحية التنبيه إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد.

أما الولايات المعنية: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، سطيف، جيجل والبويرة.

وفي تنبيه آخر ستعرف ولايات شرقية أخرى استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30ملم محليا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. وهذا إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

أما الولايات المعنية: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة والطارف.