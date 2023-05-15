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أخبار الجزائر

أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد على هذه الولايات

بقلم نادية بن طاهر
أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد على هذه الولايات
  • 1987
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أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، تتراوح كميات الأمطار المتساقطة، بين 20 و40 ملم ويمكن أن تتعدى 50 ملم. وتكون الأمطار مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

ويبدأ تساقط الأمطار، منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

فيما تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من سكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس.

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