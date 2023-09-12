أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في نشرية خاصة بتسجيل تساقط أمطار رعدية. مرفوقة بحبات برد بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح ذات المصدر أن تساقط الأمطار المرتقبة سيكون بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 الأربعاء بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم.

كما أشارت النشرية أن الولايات المعنية هي: النعامة، تلمسان وسيدي بلعباس الولايات المعنية : سعيدة، البيض وتيارت، الجلفة، الأغواط و المسيلة.