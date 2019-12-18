أمطار رعدية مرفوقة برياح على هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة برياح على الولايات الوسطى والشرقية اليوم الأربعاء.

وحسب النشرية، فإن تساقط الأمطار يخص ولايات تيزي وزو، بجاية وشمال سطيف.

وأضافت النشرية، أن الأمطار ستستمر في التساقط إلى غاية التاسعة ليلا، وتصل كميتها إلى 40 ملم محليا.

وأشارت في نشرية ثانية إلى تساقط الأمطار بولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي باتنة، وخنشلة.

وستتساقط الأمطار بداية من السادسة من مساء اليوم الأربعاء إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الخميس.

كما أن كمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 40 ملم محليا.