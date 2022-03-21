أمطار رعدية مصحوبة بحبات برد على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والوسطى بداية من مساء اليوم الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإنه ستتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 40 ملم محليا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الرابعة بعد زوال اليوم الإثنين، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

وستخص الأمطار ولايات سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تسمسيلت، تيارت، وسعيدة.

كما حذرت ذات النشرية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 40 ملم محليا. تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة التاسعة ليلا لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الثلاثاء

وستخص الأمطار ولايات المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، و البويرة.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذرت في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة. تصل كميتها إلى 30 ملم محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات برج بوعريريج، سطيف، باتنة والمسيلة.

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة.

كما أضاف نفس المصدر، أن صلاحية التنبيه ستكون بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر اليوم الإثنين. وذلك على ولايات تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران وعين تيموشنت.

وفي تنبيه آخر للأرصاد الجوية حذّر من أمطار و هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم في الساعة. بداية من الساعة السادسة إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة اليوم لإثنين وتكون الرياح مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية. على ولايات أولاد جلال، المغير، تقرت وورقلة.