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أمطار رعدية معتبرة على هذه الولايات اليوم

بقلم نادية بن طاهر
أمطار رعدية معتبرة على هذه الولايات اليوم
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أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات التنبيه، سيكون تساقط الأمطار، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من أم البواقي، وباتنة، خنشلة وتبسة.

فيما أفاد تنبيه ثاني لمصالح الأرصاد الجوية بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من مستغانم، ووهران، وعين تيموشنت، وتلمسان، وغليزان. ومعسكر، وسعيدة، وسيدي بلعباس، والنعامة، وبشار، بني عباس وتندوف.

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