أمطار رعدية معتبرة على 42 ولاية مساء اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بحبات البرد.

وحسب ذات النشرية، تتراوح كمية الأمطار المرتقبة بين 20 و40 ملم. وسيبدأ تساقط الأمطار بداية من الساعة 15:00 اليوم الخميس، ليستمر إلى غاية الساعة 04:00 فجرا من يوم غد الجمعة.

هذا وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، وهران ومستغانم.

وكذا ولايات الشلف، وسيدي بلعباس، سعيدة ومعسكر، وغليزان، وتيارت، وتيسمسيلت، النعامة والبيض.

فيما أفاد تنبيه، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم الخميس، وإلى غاية منتصف الليل.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من تيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

وكذا ولايات عين الدفلى، والبليدة، والمدية، وتيسمسيلت، والبويرة، وبرج بوعريريج، وسطيف، ميلة، وقسنطينة.

بالإضافة إلى ولايات قالمة، وسوق أهراس، وأم البواقي، وتبسة، وخنشلة، وباتنة، والمسيلة، والجلفة، والأغواط، بشار وبني عباس.