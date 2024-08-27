أمطار رعدية معتبرة غدا الأربعاء في هذه المناطق

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواء من مشمسة إلى مغشاة مع تساقط أمطار رعدية على الولايات الداخلية وتراجع طفيف في درجات الحرارة.

وحسب النشرة اليومية لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون مشمس غدا الأربعاء بالمناطق الشمالية. مع أمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة. مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا و أمطار رعدية بالمناطق الجنوبية بعد الظهيرة. ورياح تصل إلى 40 كلم/سا بالجنوب.

درجات الحرارة تتراوح بين 29 و 37 درجة بالمناطق الساحلية. و ما بين 31 و 38 درجة بالمناطق الداخلية، ومابين 36 و 47 درجة بالمناطق الجنوبية.