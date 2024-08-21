أمطار رعدية معتبرة وحرارة شديدة على 12 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الغربية والداخلية مع موجة حر بالجنوب.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة تحت الظل خلال الظهيرة. وتتعدى 39 درجة ليلا طيلة نهار اليوم الأربعاء على ولايات أدرار، تيميمون، برج باجي مختار إن صالح

وفي تنبيه لها حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من منتصف النهار الى غاية منتصف الليل على ولايات سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، تيارت، الجلفة، تندوف، برج باجي مختار، عين قزام.