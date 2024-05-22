أمطار رعدية معتبرة ورياح قوية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة مع هبوب رياح قوية على الولايات الجنوبية اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات إليزي، جانت و تمنراست.

كما حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. على ولايات ورقلة، المنيعة و تيميمون.