أمطار رعدية.. موجة حر إلى غاية الخميس على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر قياسية ودرجات حرارة جد مرتفعة مع تساقط أمطار رعدية على الولايات الغربية والجنوبية إلى غاية يوم غد الخميس.

وحسب نشرية خاصة حذرت من موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة تتراوح بين 39 و 45 درجة إلى غاية يوم الخميس. على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى

كما حذّرت من تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف الليل. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، برج باجي مختار، تمنراست، إن قزام وجنات