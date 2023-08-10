أمطار رعدية.. موجة حر قياسية تضرب 12 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية على الولايات الغربية والجنوبية.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من موجة حر بدرجات حرارة قياسية على الولايات الغربية إلى غاية مساء اليوم الخميس. وستخص ولايات جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، وعين الدفلى. وتتراوح من 43 إلى 45 درجة والحرارة الدنيا من 26 إلى 30 درجة.

كما حذّرت في تنبيه من موجة حر تخص ولايات عين تموشنت، وهران، و مستغانم. أين ستتراوح درجات الحرارة من 39 إلى 41 درجة والدنيا من 24 إلى 28 درجة.

وفي تنبيه حذرت ذات المصالح من موجة حر تصل إلى 49 درجة على ولايات تندوف، أدرار، تيميمون، بني عباس طيلة نهار اليوم الخميس.

وحذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايتي برج باجي مختار وعين قزام.