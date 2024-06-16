أمطار رعدية.. هذه حالة الطقس ثاني أيام العيد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية غدا الإثنين، طقس مشمس على المناطق الساحلية. وعلى العموم طقس حار على المناطق الشمالية. فيما ستتساقط أمطار رعدية على الأوراس خلال الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31 و41 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية للوطن.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقس مشمس وجد حار، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و49. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.