أمطار رعدية وأجواء حارة في أول يوم من البكالوريا

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الخميس، بأن الطقس سيكون حارًا، مع تساقط أمطار نوعا ما غزيرة، بداية من يوم غد الجمعة وإلى غاية الأحد.

واشارت خريطة الرصد الجوي، إلى تشكل خلايا رعدية ماطرة خاصة على أقصى الجنوب بعد ظهيرة يوم الجمعة إلى غاية الأحد.

وستكون الأمطار نسبيا معتبرة مساء يوم السبت إلى غاية يوم الأحد، خاصة الخط الرابط بين مدينة بني عباس وصولا إلى أدرار، تيميمون. إن صالح، إن قزام، برج باجي مختار، جانت، إليزي.

وبالنسبة للمناطق الشمالية، ستشهد أمطارًا رعدية خاصة يوم الأحد، بكل من قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، قالمة، سوق أهراس، المدية، سعيدة، تيارت.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 إلى 20 درجة في المناطق الشمالية، أيام الجمعة والسبت والأحد.

وبالمناطق الجنوبية ستكون الأجواء حارة حيث ستتراوح بين 25 إلى 30 درجة.

أما خلال الظهيرة فستكون الأجواء جد حارة، إذ توقعت خريطة الرصد الجوي درجات حرارة بين 30 إلى 37 درجة في الشمال يومي الجمعة والسبت. و30 إلى 48 درجة في المناطق الجنوبية.

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