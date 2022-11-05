أمطار رعدية وأمواج تصل إلى 6 أمتار اليوم

أكدت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، على استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. ومن المرتقب أن تتعدى كمية الأمطار المتساقطة 50 ملم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الولايات المعنية هي: عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.

فيما ستشهد كل من ولاية جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم في الساعة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، حسب تنبيه لذات المصالح.

كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة بهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، وعلو أمواج يصل إلى 6 أمتار بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.

أما السواحل المعنية فهي: دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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