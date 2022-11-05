أمطار رعدية وأمواج تصل إلى 6 أمتار اليوم
أكدت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، على استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. ومن المرتقب أن تتعدى كمية الأمطار المتساقطة 50 ملم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الولايات المعنية هي: عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.
فيما ستشهد كل من ولاية جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم في الساعة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، حسب تنبيه لذات المصالح.
كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة بهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، وعلو أمواج يصل إلى 6 أمتار بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.
أما السواحل المعنية فهي: دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.
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رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه السواحل
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية طيلة نهار الجمعة. مع علو أمواج يصل إلى 3 أمتار.
وحسب نشرية خاصة بحرية، حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 70 كلم في الساعة. و علو أمواج يصل إلى ثلاثة أمتار بداية من منتصف نهار الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد السبت. على سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل و بجاية.
كما حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم في الساعة و علو أمواج يصل إلى المترين. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة اليوم السبت. وذلك على سواحل أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو ،وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي.