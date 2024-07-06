أمطار رعدية وإنتشار حبيبات الرمال غدا الأحد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس، وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية بعد الظهيرة. وطقس حار بالمناطق الداخلية الوسطى.

هذا وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا، مع وإنتشار حبيبات للرمال بالجو بالمناطق الشرقية والوسطى بداية من الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و34 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 35 و41 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس وجد حار بوسط الصحراء. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و49 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.