أمطار رعدية واستمرار موجة الحر في هذه المناطق اليوم

أفاد تنبيه للأرصاد الجوية اليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية على العديد من الولايات، كما أفاد تنبيه آخر باستمرار موجة الحر وتسجيل درحات حرارة قياسية في بعض المناطق الجنوبية، اليوم الخميس.

وحسب التنبيه الذي أصدره اليوم مصالح الأرصاد الجوية، فإن أمطارا رعدية ستتساقط على 5 ولايات وهي الأغواط، تيارت، الجلفة، المدية، المسيلة والبيض، وهذا بداية من السادسة مساء إلى غاية التاسعة ليلا، بينما يتوقع أن تصل كمية الأمطار إلى 15 ملم محليا.

أما التنبيه الثاني لمصالح الأرصاد الجوية الذي اصدره اليوم والخاص باستمرار موجة الحر، فإن درجات الحرارة قد تتعدى 48 درجة تحت الظل بداية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا، وسيخص هذا التنبيه كل من تيميمون، ادرار، إن صالح وبرج باجي مختار.