أمطار رعدية وبرد بداية من الثالثة زوالا على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. مرفوقة بتساقط لحبات البرد بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم.

وحددت صلاحية النشرة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية ،جيجل ،سكيكدة، برج بوعريريج ،سطيف والمسيلة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتراوح بين 30 و 50 ملم و يمكن أن تتعدى محليا 60 ملم.

وحددت صلاحية النشرة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأربعاء

وتتعلق الولايات المعنية بكل من عنابة، الطارف ،ميلة ،قسنطينة ،قالمة ،سوق أهراس، باتنة، أم البواقي ،خنشلة وشمال تبسة.