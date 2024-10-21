أمطار رعدية وبرد بهذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية بالمناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، غدا الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية. فيما ستعرف المناطق الغربية، طقسا غائما جزئيا.

فيما ستعرف المناطق الساحلية الوسطى، طقسا مشمسا إلى ممطر.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا على العموم، وتساقط أمطار رعدية بمنطقة الواحات.

وستتراوح درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية للوطن، بين 20 و39 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.