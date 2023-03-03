أمطار رعدية وبرد على عدة ولايات حتى مساء السبت

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، على عدة ولايات من الوطن.

وجاء في ذات النشرية: “تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم. ويمكن أن تتعدى 50ملم. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد”.

وسيبدا تساقط الأمطار منتصف الليل، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت.

تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من بجاية، وجيجل، وسطيف، ميلة، وقسنطيـنة.

وكذا سكيكدة، وعنابة، والطارف، قالمة، وسوق أهراس.