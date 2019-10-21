أمطار رعدية وبرد على مستوى 9 ولايات غربية

ستعرف المناطق الغربية للوطن أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة ببرد وانخفاض محسوس في درجة الحرارة.

حيث تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم وتميز 9 مناطق من الغرب الجزائري، فيما تعرف المناطق الشمالية والساحلية.

اليوم، أمطارا غزيرة تكون أكثر غزارة بداية من أمسية اليوم.

وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بأمطار رعدية.

تكون محملة بحبات البرد أحيانا وتفوق 60 ملم، تميز كل من تلمسان وعين تيموشنت ووهران وسيدي بلعباس.

كما ستعرف، اليوم، المناطق الغربية أمطار رعدية تفوق 30 ملم تشهدها كل من ولاية مستغانم ومعسكر وغليزان وشمال النعامة.

كما تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية على المناطق الشرقية بعض السحب السفلى، خلال الصبيحة.

على المناطق الساحلية والداخلية، لتتلبد السماء أواخر الصبيحة مع تساقط أمطار هذه الأخيرة تكون غزيرة أواخر النهار.

وتأخذ طابع زخات مطرية رعدية أحيانا.

كما تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

أما بالمناطق الجنوبية تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب.

نحو الهڤار والطاسيلي والصحراء الوسطى وشمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار محلية.

وبالنسبة للرياح، تكون من جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 و50 كلم/سا.

وتصل إلى 60 كلم/سا أحيانا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي نحو منطقة بشار وشمال الصحراء والصحراء الوسطى .

ومنطقة الواحات مع تطاير الرمال، خاصة نحو الساورة، وعلى أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي.

نسجل رياح شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 و30 كلم/سا، في حين تكون جنوبية على منطقة تندوف.