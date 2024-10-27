أمطار رعدية وبرد على هذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية والوسطى، غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية. فيما سيكون الطقس غائم إلى مشمس بالمناطق الشرقية.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية، بشمال الصحراء وشمال بشار بعد الظهيرة، وطقسا مشمسا بباقي المناطق.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، في المناطق الجنوبية للوطن، بين 24 و29 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.