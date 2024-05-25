أمطار رعدية وبرد على هذه الولايات غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض المناطق.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا، فيما ستعرف المناطق الداخلية، تهاطل أمطار رعدية مرفوقة بتساقط لحبات البرد بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 25 و34 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 30 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، فيما ستشهد تساقط أمطار رعدية بأقصى الجنوب وصولا إلى مرتفعات الأهقار والطاسلي بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و45 درجة بالجنوب، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.