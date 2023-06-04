أمطار رعدية وبرد على هذه الولايات ليلة اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، ليلة اليوم الأحد، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من جنوب تلمسان، وجنوب سيدي بلعباس، وسعيدة.

بالإضافة إلى جنوب تيارت، والنعامة، والبيض، والأغواط. فيما تترواح كمية الأمطار بين 20 إلى 40 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، من المتوقع بداية سقوط الأمطار ليلة اليوم على الساعة العاشرة ليلا. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم الإثنين.