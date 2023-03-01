أمطار رعدية وبرد على 14 ولاية بداية من زوال الخميس

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد على مستوى 14 ولاية.

وحسب ذات النشرية تتراوح كمية الأمطار بين 20 و40 وقد تصل إلى 50ملم محليا. بداية من الثالثة بعد زوال يوم الخميس إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، شمال سطيف، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس.

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