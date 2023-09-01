أمطار رعدية وبرد على 18 ولاية غدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات بداية من يوم غد السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة تتراوح قد تتعدى 40 ملم محليا، وستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار يوم السبت، ليستمر إلى غاية الساعة 03:00 من فجر يوم الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، وهران ومستغانم.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، وسيدي بلعباس، ومعسكر وغليزان، والشلف، وسعيدة، وعين الدفلى، تيارت وتيسمسيلت.

فيما أفادت نشرية أخرى، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، قد تتعدى 40 ملم محليا، وستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

تساقط الأمطار مرتقب بداية من منتصف نهار يوم السبت، ليستمر إلى غاية الساعة 22:00 من ليلة الغد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من المدية، والبويرة والبليدة، تيزي وزو والجلفة.