أمطار رعدية وبرد على 20 ولاية اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة مرفوقة بحبات البرد اليوم السبت وغدا.

وحسب ذات النشرية، تتراوح كميات الأمطار بين 30 و40 ملم ويمكن أن تتعدى 50 ملم محليا.

ويبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالأمطار في كل من عين الدفلى وتيبازة والمدية والجزائر العاصمة، البليدة وبومرداس.

وكذا ولايات تيزي وزو والبويرة وسطيف وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف سوق أهراس وقالمة.

فيما افادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة مرفوقة بحبات البرد بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم بداية.

ويبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان وسيدي بلعباس وعين تيموشنت وسعيدة.