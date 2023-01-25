أمطار رعدية وبرد على 21 ولاية بداية من الثالثة زوالا

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتراوح بين 20 و 40ملم و يمكن أن تتعدى 50ملم. و تكون مرفوقة بحبات البرد إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بل من الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، بومرداس. تيزي وزو، بجاية، جيجل، شمال سطيف، سكيكدة، عنابة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 40ملم. وتكون مرفوقة بحبات البرد بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس.