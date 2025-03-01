أمطار رعدية وبرودة على هذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على بعض مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقسا ممطرا إلى مشمس.

وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و34 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.