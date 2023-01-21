أمطار رعدية وثلوج بسمك 20 سم بداية من زوال اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم السبت، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 إلى 900 متر.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة 15سا بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة 15سا بعد زوال يوم غد الأحد.

وحسب ذات النشرية، فإن سمك الثلوج سيتراوح بين 10 إلى 20سم على الولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية ، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

وكذا ولايات: ميلة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، المدية، البويرة، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وحذرت ذات المصالح في تنبيه لها، من تساقط أمطار رعدية بداية من صبيحة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

ويخص التساقط الأمطار الولايات الآتية: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، المسيلة، تيارت،

الشلف، مستغانم.

وكذا ولايات: عين تموشنت، تلمسان، سعيدة، معسكر، وهران، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وأم البواقي.

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