أمطار رعدية وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر بداية من يوم غد الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية مصحوب بتساقط أمطار رعدية وثلوج على الولايات الشمالية بداية من الغد.

وحسب توقعات النماذج الرقمية، فإن أمطار رعدية وثلوج ستكون أكثر غزارة على الولايات الغربية والوسطى إلى غاية يوم الأربعاء.

وأضافت ذات المصالح، أن الثلوج ستكون متوقعة على المرتفعات الغربية والوسطى التي يتراوح علوها مابين 700 و900 متر.

كما أن الأمطار ستخص الولايات الغربية والوسطى وكذا ولايات سكيكدة، عنابة، قسنطينة، سوق اهراس، تبسة، وباتنة.

وتساقط الثلوج سيكون بداية من صبيحة الغد الإثنين على مرتفعات ولايات تلمسان، سعيدة، تيارت، عين الدفلى، البليدة والمدية.

بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت، تيزي وزو، البيض، شمال الاغواط، النعامة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، البويرة، ميلة، باتنة، خنشلة وسوق اهراس.