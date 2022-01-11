أمطار رعدية وثلوج على مرتفعات 900 متر بهذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة، وثلوج على الولايات الوسطى والشرقية طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم. وتستمر الأمطار في التساقط إلى غاية السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. كما ستتساقط الأمطار على ولايات سكيكدة، عنابة، والطارف.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيه يحذر من تساقط الثلوج بداية من السادسة مساء اليوم الثلاثاء إلى غاية فجر يوم الغد الأربعاء على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر. وستتساقط الثلوج على مرتفعات ولايات بجاية، جيجل، وسطيف.

وكشفت ذات المصالح في تنبيه ثالث من إستمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/سا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، المسيلة، الجلفة، اولاد جلال، بسكرة، باتنة، خنشلة، وتبسة.