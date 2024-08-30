أمطار رعدية وحرارة تصل لـ46° غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية للوطن، طقس مشمس. فيما ستعرف المناطق الداخلية تساقط أمطار رعدية وطقس حار.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و42 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على الشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، تساقط أمطار رعدية على الجنوب الغربي وشمال الصحراء. وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 35 و46 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا مع تطاير الرمال.