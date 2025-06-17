أمطار رعدية وحرارة شديدة على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مع تسجيل موجة حر على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن عدة ولايات ستشهد اليوم تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، وهذا بداية من منتصف نهار اليوم. ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 21:00.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، بشار، تمنراست وإن قزام.

كما حذّر تنبيه آخر من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الثلاثاء، على ولايتي برج باجي مختار و إن قزام

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