أمطار رعدية وحرارة شديدة غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية غدا، طقس مشمس، ورعود مع أمطار على المناطق الداخلية. وطقس حار على الولايات الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و43 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و43 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/ سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف رعود مع أمطار على أقصى الجنوب، وطقس حار على تندوف. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و48 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.