أمطار رعدية وحرارة شديدة غدا بهذه المناطق

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف طقس غائم وأمطار رعدية بالشمال.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، طقس غائم جزئيا بالمناطق الشمالية. وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

فيما ستعرف المناطق الشرقية والوسطى، طقس حار إلى جد حار، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 30 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 39 و46 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس وجد حار بوسط وغرب وشمال الصحراء ومنطقة الواحات. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و50 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.