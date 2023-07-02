أمطار رعدية وحرارة شديدة ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية وارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة. مع هبوب رياح جد قوية، وهذا في مختلف ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من تبسة، خنشلة، باتنة، مسيلة. إضافة إلى الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، غرداية، أدرار، برج باجي مختار. وهذا بداية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة فجرا.

أما عن الرياح القوية، فستشهدها كل من الأغواط، البيض، النعامة. من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما ستعرف الولايات الجنوبية، موجة حر، في كل من إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، تيميمون. بداية من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة فجرا.