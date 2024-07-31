أمطار رعدية وحرارة قياسية في هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار موجة الحر ودرجات الحرارة القياسية على الولايات الغربية والشرقية. مع تساقط أمطار رعدية أحيانا بالجنوب.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذرت من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الاربعاء على ولايات سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غيليزان، الشلف، عين الدفلى.

كما حذرت في نشرية خاصة من موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة تتعدى 42 درجة تحت الظل. طيلة نهار اليوم الاربعاء على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من أمطار و رعود. بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا على ولايتي برج باجي مختار، إن قزام.