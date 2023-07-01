أمطار رعدية ودرجات حرارة قياسية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتساقط أمطار رعدية معتبرة على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة سيستمر طيلة نهار اليوم السبت. مشيرة إلى أن الولايات المعنية بهذا الارتفاع في درجات الحرارة هي: ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار و تندوف.

ومن جهة أخرى، أفاد تنبيه ثان للمصالح بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم.

حيث سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية منتصف الليل. أما الولايات المعنية فهي: تبسة، خنشلة، باتنة، تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض والأغواط.