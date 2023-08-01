أمطار رعدية ودرجات حرارة قياسية تصل 50 درجة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الداخلية. مع استمرار موجة الحر التي تضرب عدة مناطق من الوطن.

وأوضحت المصالح في تنبيه لها، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 زوالا من نهار اليوم. حيث يستمر إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

أما الولايات المعنية يتساقط الأمطار هي : تبسة، خنشلة، باتنة وورقلة.

كما أصدرت المصالح نفسها، نشرية خاصة تُحذر فيها من استمرار موجة الحر بدرجات تصل إلى 50 درجة طيلة اليوم الثلاثاء، على بعض الولايات الجنوبية.

مشيرة إلى الولايات المعنية هي: برج باجي مختار، أدرار، تيميمون، إن صالح، بني عباس، تندوف، المنيعة، ورقلة وإليزي.

فيما ستشهد كل ولاية تقرت، غرداية وبشار كذلك استمرار تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.