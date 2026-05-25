أمطار رعدية ورياج هوجاء تتعدى 80 كلم/سا اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية تكون مرفوقة بتطار للرمال على عدة ولايات من جنوب البلاد نهار اليوم الاثنين.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من منتصف النهار. ويستمر التساقط إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: إليزي، تمنراست وجانت.

كما حذرت نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية بسرعة قد تتعدى 80 كلم/سا. مرفوقة بتطاير زوابع رملية إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم، على ولايتي إن صالح وأدرار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور