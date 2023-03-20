أمطار رعدية ورياح بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية بداية من السادسة صباحا. إلى غاية السادسة من مساء اليوم. وهذا في كل من الولايات المنيعة، إن صالح وأدرار.

كما أشار تنبيه آخر من المصلحة ذاتها، إلى أن بعض الولايات ستشهد هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا. وقد تتعدى أحيانا 80 كلم /سا وتكون مرفوقة بتطاير زوابع رملية.

في حين، هبوب الرياح سيستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الاثنين. في كل من بني عباس، تيميمون، المنيعة، غرداية، تقرت، الوادي وورقلة.

طقس مضطرب منذ السبت

كما شهدت 12 ولاية، منذ السبت، تساقط أمطار رعدية، في كل من الولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت. تيارت، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، البليدة وبشار.

وحسب ذات التنبيه، الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت إلى غاية غاية منتصف الليل.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد كشفت عن تغير الوضعية الجوية بداية من الجمعة على المناطق الداخلية للوطن وبعض الولايات الساحلية بسبب قدوم اضطراب جوي. مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض الولايات الأخرى.

كما عرفت أمسية الجمعة إضطراب جوي من متوسط إلى ضعيف النشاط. محمل بأمطار تكون في البداية على الولايات الغربية. على غرار سيدي بلعباس، سعيدة المشرية، تيارت، بوسعادة. والأغواط. لتنتقل إلى الولايات الوسطى، يوم السبت على غرار العاصمة، البليدة، الشلف. أين ستتراوح كميتها من 10 إلى 15 ملم محليا.