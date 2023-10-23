أمطار رعدية ورياح تتعدى 90كلم/سا على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتسجيل هبوب رياح قوية. مع تسجيل تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، تسجيل هبوب رياح جد قوية مرفوقة بتطاير كثيف للزوابع الرملية. حيث تتراوح سرعة الرياح بين 60و70كلم/سا وقد تتعدى 90كلم/سا.

مشيرة أن هبوب الرياح سيكون بداية من الساعة العاشرة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: بني عباس، بشار، النعامة، البيض، تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت والاغواط.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه، يفيد بتسجيل هبوب رياح قوية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي: المدية، الجلفة، تيسمسيلت، تيميمون، أدرار و تندوف.

وحسب تنبيه ثان لذات المصالح، ستشهد كل من ولاية تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة والبيض، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الثلاثاء، على كل من ولاية بشار، بني عباس و تندوف.