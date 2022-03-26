أمطار رعدية ورياح تصل إلى 50 كلم/سا على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم السبت ،في تنبيه لها بتساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 25 ملم محليا.

وأوضح المصدر أن أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي : المدية، تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريج.

كما أصدرت ذات المصالح تنبيها آخر أفادت فيه بهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة.

حيث ستتكون الرياح مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

ويجدر الإشارة أن هبوب الرياح سيكون بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.