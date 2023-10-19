أمطار رعدية ورياح تصل إلى 50 كلم/سا غدا الجمعة

أوضحت النماذج الرقمية لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن المناطق الشمالية للبلاد ستشهد تساقط أمطار رعدية، مع هبوب رياح تصل إلى 50 كلم/سا، كما سيتم تسجيل أمطار ورياح على بعض الولايات الجنوبية غدا الجمعة.

وحسب ذات المصدر، من المتوقع تسجيل أمطار رعدية، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية يوم غد الجمعة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 24و 30 درجة بالمناطق الساحلية ، وين 17و30 درجة بالمناطق الداخلية. أما المناطق الجنوبية ستتراوح بين 27و 40 درجة.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار متوقعة على شمال الصحراء و الواحات. بينما سيكون الطقس مشمس على باقي المناطق الجنوبية.

حيث سيجل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 50كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.