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أمطار رعدية ورياح تصل إلى 50 كلم/سا غدا الجمعة

بقلم ع.ع
أمطار رعدية ورياح تصل إلى 50 كلم/سا غدا الجمعة
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أوضحت النماذج الرقمية لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن المناطق الشمالية للبلاد ستشهد تساقط أمطار رعدية، مع هبوب رياح تصل إلى 50 كلم/سا، كما سيتم تسجيل أمطار ورياح على بعض الولايات الجنوبية غدا الجمعة.

وحسب ذات المصدر، من المتوقع تسجيل أمطار رعدية، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية يوم غد الجمعة.
وستتراوح درجات الحرارة بين 24و 30 درجة بالمناطق الساحلية ، وين 17و30 درجة بالمناطق الداخلية. أما المناطق الجنوبية ستتراوح بين 27و 40 درجة.
كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار متوقعة على شمال الصحراء و الواحات. بينما سيكون الطقس مشمس على باقي المناطق الجنوبية.
حيث سيجل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 50كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.

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