أمطار رعدية ورياح جد قوية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من جنوب البلاد نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، اليوم، على ولايات اليزي، جانت، تمنراست، برج باجي مختار وان قزام.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات أدرار، ان صالح والمنيعة هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلـم/سا. ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم على الأقل.

هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر ولايتي تيميمون وورقلة.

