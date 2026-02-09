إعــــلانات
أمطار رعدية ورياح شديدة على هذه الولايات غدا الثلاثاء

بقلم نادية بن طاهر
كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار وهبوب رياح قوية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الشرقية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من جيجل، وسكيكدة، وعنابة، الطارف، وقالمة.

فيما ستهب رياح قوية على كل من ولايات وهران، ومستغانم، ومعسكر، وغليزان، والطارف، والجلفة، والمسيلة، وتلمسان، وعين تموشنت. والشلف، وتيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

