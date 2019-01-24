أمطار رعدية ورياح على معظم ولايات الوطن

حذّرت نشرية خاصة من أمطار رعدية وغزيرة مستمرة في التساقط إلى غاية منتصف نهار اليوم.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: العاصمة، البليدة، عين الدفلى، تيبازة ، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة.

وجاء في بيان ثاني أن الولايات المذكورة أعلاه، ستشهد رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا.

الرياح ستشهد أيضا منطقة الواحات بكل من بسكرة، الوادي وورقلة.

أما المناطق الشرقية فستستمر الأمطار إلى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، شمال سطيف وبرج بوعريريج.