أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا السبت، طقس غائم جزئيا، وأمطار رعدية على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 28 و39 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس مشمس إلى ممطر. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 37 و46 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا مع تطاير الرمال.