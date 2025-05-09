أمطار رعدية ورياح على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقس من مشمس، إلى ممطر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 23 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 25 و32 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، تساقط أمطار رعدية على ولايات تندوف وبني عباس وتيميمون. وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.